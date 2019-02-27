كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "ZF" تكشف عن أول وسائد هوائية خارجية للسيارات (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت شركة ZF عن أول وسائد هوائية خارجية للسيارات، والتي أستمر تطويرها لمدة 10 سنوات، وسيتم بدء بيع الوسائد لشركات السيارات بعد عامين من الأن.

تستخدم الوسائد حساسات و رادارات خاصة تعمل على تحديد هيكل المركبة بتصميم ثلاثي الأبعاد. وفي حال إستشعار الحساسات إقتراب مركبة أخرى فإنها تفتح بعد 100 مل ثانية فقط. ووفقا لـ ZF فإن هذه الوسائد تعمل على تخفيض الإصطدام الى نسبة 30%, ونسبة الإصابة بنسبة 10% – 20%.

حسب ZF، وضع وسائد هوائية خارجية يفتح المجال لشركات السيارات بسبب تغيير ترتيب المقاعد داخل السيارة لإعتمادها مستقبلاً على أنظمة القيادة الذاتية بالكامل.