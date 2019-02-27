كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قريبا.. يمكن التحكم فى سيارتك باستخدام عيونك فقط والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت شركة ألمانية للسيارات عن تقنية جديدة للتعرف على الوجه، والتي ستسمح للسائقين بالتحكم في داخل السيارة باستخدام عيونهم فقط، ويتم هذا عن طريق كاميرا عالية الوضوح مثبتة في لوحة القيادة بتتبع رأس قائد السيارة وعيناه لتحديد بدقة ما يبحث عنه - سواء داخل السيارة أو خارجها.

ووفقا لموقع "ديلى ميل" البريطاني، سيتمكن سائقو السيارات من النظر إلى خارج الزجاج الأمامي للسيارة في أحد المطاعم التي يمرون بها لمعرفة قائمة الطعام، وساعات العمل وحتى حجز طاولة.

وستكون هذه التقنية متاحة للعملاء لأول مرة اعتبارًا من عام 2021 إلى جانب الإيماءات المحسنة والتعرف على الصوت، والتي يطلق عليها مصنع السيارات الألماني التفاعل الطبيعي.

وشرح كريستوف جروت، نائب رئيس الشركة الألمانية أنه ينبغي أن يكون العملاء قادرين على التواصل مع السيارة الذكية المتصلة بهم بطريقة طبيعية تمامًا، مؤكدا أن هذا النظام بمثابة خطوة مهمة بالنسبة لمستقبل السيارات ذاتية القيادة، حيث لن تكون المفاهيم الداخلية موجهة فقط نحو وضع السائق، وسيكون لدى الركاب حرية أكبر.