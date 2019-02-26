رابطة التجار: شركات استيراد السيارات لصالح الأفراد سوف تواجه صعوبات كبيرة

كتب: باسل الحلواني

قال منتصر زيتون، عضو مجلس إدارة رابطة تجار السيارات، إن التسرع فى تأسيس شركات لاستيراد السيارات لصالح الأفراد، قد يكون له عواقب سيئة، إذا ماتم الأمر دون تمهل ودراسة السوق بشكل جيد من كافة النواحي، ووضع حلول لكيفية حماية المستهلك، وتقديم خدمة مابعد

البيع للعملاء، وتوفير قطع الغيار اللازمة.

وأكد "زيتون"، أن هذه الشركات لن تستطيع تلبية رغبات العملاء المتنوعة، وسوف تواجه صعوبات كبيرة موضحاً:"الشركة سوف تقوم باستيراد السيارات بشكل فردي، وبالتالى سيكون لكل عميل علامة تجارية محددة

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يرغب فى استيرادها من دولة ما، وهو أمر يصعب تحقيقه، وإذا ما تمكنت الشركة من تنفيذه، فإنه سيتم بأسعار أعلى من الحالية، فى ظل المصروفات الكبيرة التى سوف تتحملها".

وكان عدد من الكيانات الجديدة أعلنت عن نفسها، كمستورد لسيارات الأفراد من الخارج، خلال الأيام القليلة الماضية، مؤكدة قدرتها على الاستيراد بأسعار تقل بنسب كبيرة عن أسعار التوكيلات فى مصر