كتب: باسل الحلواني
تعتزم شركة صناعة السيارات الفرنسية "بيجو"، طرح جيلاً جديداً من أيقونتها الشهيرة "208"، وذلك خلال فعاليات معرض جنيف الدولي للسيارات في السابع من مارس القادم.
ومن المنتظر أن تطلق الشركة
وتحظى النسخة الجديدة بالعديد من
و تتمتع "208"، بخطوط تصميمية انسيابية تضفي عليها طابعاً رياضياً، وتعتمد على منصة متطورة تستمد العديد من ملامحها التصميمية من أيقونة بيجو الشهيرة 508.
كانت هذه تفاصيل خبر تطرح منها نسخة كهربائية "أكتوبر" القادم.. "بيجو" تطلق الجيل الجديد من "208" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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