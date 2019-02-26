تطرح منها نسخة كهربائية "أكتوبر" القادم.. "بيجو" تطلق الجيل الجديد من "208"

كتب: باسل الحلواني

تعتزم شركة صناعة السيارات الفرنسية "بيجو"، طرح جيلاً جديداً من أيقونتها الشهيرة "208"، وذلك خلال فعاليات معرض جنيف الدولي للسيارات في السابع من مارس القادم.

ومن المنتظر أن تطلق الشركة

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نسخة كهربائية من السيارة للجمهور خلال شهر أكتوبر القادم، بينما ستكون النسخة العادية متاحة في الأسواق مطلع العام المقبل.

وتحظى النسخة الجديدة بالعديد من

وسائل الأمان، وفي مقدمتها منظم مسافة الأمان الأوتوماتيكي، ونظام فعال للمحافظة على حارة السير، ومساعد شامل لصف السيارة.

و تتمتع "208"، بخطوط تصميمية انسيابية تضفي عليها طابعاً رياضياً، وتعتمد على منصة متطورة تستمد العديد من ملامحها التصميمية من أيقونة بيجو الشهيرة 508.