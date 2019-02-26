سكودا كاميك 2020 الجديدة تكشف نفسها بتصميم جرئ

الخليج ٣٦٥ نت – كشفت سكودا اليوم عن كروس أوفر كاميك 2020 الجديدة، والتي تأتي بمظهر عصري للتركيز على فئة الشباب، كي تنافس نيسان جوك وهيونداي كونا.

تحمل كاميك 2020 لغة تصميم سكودا الهجومية المعروفة، رغم أن شكل المصابيح الأمامية قد تغير لنرى أضواء نهارية علوية تحمل بالجانبين شارات الانعطاف، في حين تكون المصابيح السفلية هي الأساسية، كما نجد بالخلف مصابيح سلسة جذابة.

تأتي الكروس أوفر بطول 4.24 متر وعجلات 18 مع مساحة تخزين 400 لتر و1,395 لتر عند طي المقاعد الخلفية، حيث تتميز المقصورة برحابة كبيرة توفر مساحة أقدام قدرها 77 سم، مع استخدام خامات عالية الجودة في حين يوجد شاشة عدادات رقمية 10.25 إنش للفئات الأعلى بجانب شاشة 6.5 أو 9.2 إنش لنظام الترفيه المعلوماتي، مع تضمن أنظمة الأمان كل من محافظ البقاء في الحارة، مثبت السرعة المتكيف ومكابح الطوارئ الأوتوماتيكية.

هذا وتمتلك سكودا كاميك 2020 محرك 3 سلندر سعة 1 لتر بقوة 115 حصان، إضافة لمحرك 4 سلندر سعة 1.5 لتر بقوة 150 حصان، مع وجود ناقل DSG أوتوماتيكي ونظام دفع أمامي، على أن تظهر أمام العالم في مطلع مارس بمعرض جنيف للسيارات 2019.