كيا تيلورايد 2020 الجديدة “صور ومميزات ومواصفات” Kia Telluride

الخليج ٣٦٥ نت – خلال معرض ديترويت للسيارات 2019، كشفت الصانعة الكورية، كيا، عن أكبر SUV قامت بصنعها على الإطلاق تحت اسم تيلورايد 2020، وقد تألقت لغة تصميمها بخارجية تعبر عن الهيبة والجرأة، في حين تجذب أعيننا داخليتها الفاخرة ثلاثيّة الصفوف، لذا نلقي نظرة معاً على كافة مواصفاتها ومميزاتها قبل استعراضها في السعودية خلال أبريل 2019. الأبعاد الخارجية الطول: 5 متر

العرض: 1.99 متر

الارتفاع: 1.76 متر

قاعدة العجلات: 2.9 متر الأبعاد الداخلية عدد المقاعد: 8 مقاعد مقسمة على 3 صفوف

سعة حقيبة الأمتعة الأساسية: 594.6 لتر

سعة حقيبة الأمتعة عند طي الصف الثالث: 1,302 لتر

سعة حقيبة الأمتعة عند طي الصفين الثاني والثالث: 2,463 لتر

سعة الداخلية بالكامل: 5,043 لتر مميزات الترفيه نظام UVO للترفيه المعلوماتي والخدمات

6 منافذ شحن USB

شاشة لمسية 10.25 إنش ملونة متصلة بكاميرا خلفية مع إرشادات للركن

نظام Harmon/Kardon الصوتي المحيطي الفاخر عالي الدقة

دعم أندرويد أوتو وآبل كار بلاي

اتصال لاسلكي بأجهزة متعددة عبر البلوتوث

شحن لاسلكي للهواتف الذكية الداعمة

نظام Driver Talk الذي يمكن السائق من التحدث إلى ركاب الصف الثالث عبر ميكروفون خاص

نظام Quiet Mode يسمح بتشغيل الموسيقى في سماعات الصف الأول من المقاعد فقط لتفادي إزعاج الآخرين مميزات الفخامة أزرار تحكم في درجة الحرارة بسقف مقاعد الصف الثاني

كسوة مزدوجة التطريز من جلد نابا الفاخر مع بطانة إضافية

مقاعد الصف الأول والثاني مزودة بأنظمة تهوية وتبريد

عجلة قيادة جلدية مزودة بنظام تدفئة مع القدرة على تغيير زاوية ميلها وارتفاعها

منافذ نظام مكيف مثبتة بالسقف لتوزيع أفضل للحرارة

خطافات حزم أمتعة داخل المقصورة للمساعدة في تثبيت الأغراض المخزنة عند طي المقاعد

مقاعد الصف الثالث تدعم الرجوع للخلف

دعم تشغيل وغلق المحرك والأبواب عن بعد

خاصية الضبط المسبق للحرارة تضمن لك تسخين أو تبريد المقصورة قبل الركوب

زخرفات داخلية ذات مظهر خشبي أو معدني لامع مميزات الأمان وأنظمة مساعدة السائق 7 وسائد هوائية

مانع انغلاق المكابح

مراقبة البقعة العمياء مع تفادي الاصطدامات الخلفية

التحكم بالمكابح أثناء النزول عن المرتفعات

التنبيه عن تشتت انتباه السائق

التحكم وإدارة الثبات الإلكتروني

التنبيه من الاصطدامات الأمامية والمساعدة على تفاديها

مساعد التحكم في المصابيح الأمامية

مساعد تسلق المرتفعات

التنبيه عند الانحراف عن الحارة والمساعدة في العودة إليها والبقاء داخلها

مثبت سرعة ذكي مع خاصية الايقاف والتشغيل

شاشة رؤية محيطية

مراقب ضغط الإطارات

شاشة معلومات علوية لتقليل تشتت الانتباه عبر عرض معلومات السرعة والملاحة على الزجاج الأمامي

التنبيه من وجود أغراض بالمقاعد الخلفية حتى لا تنساها

نظام خروج آمن يمنع فتح الأبواب عند وجود سيارة قريبة في الخلف المحرك Advertisements السعة: 3.8 لتر

عدد الاسطوانات: 6

القوة: 291 حصان

عزم الدوران: 355 نيوتن.متر

قدرة السحب القصوى: 2,268 كجم

ناقل الحركة: أوتوماتيكي 8 سرعات

نظام الدفع: أمامي أو رباعي خيارات الألوان الفضي الجذاب الأسود النحاسي الأسود الخشبي الأخضر الداكن الأبيض اللؤلؤي الفضي الأبدي صور كيا تيلورايد 2020:

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