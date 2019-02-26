عروض سيارات سانج يونج الكورية وكالة عبدالله البازعي

الخليج ٣٦٥ نت – قدمت وكالة عبدالله البازعي عرضاً على سانج يونج “2017-2018″، موديلات: “اكس ال في” بخصومات تصل إلى 12,500 ريال وسعر يبدأ من 49,900 ريال، و”كوراندو” بخصومات تصل إلى 16,500 ريال وسعر يبدأ من 59,900 ريال.
ويأتي هذا تحت شعار “عروض فبراير”، ويسري العرض لفترة محدودة أو حتى نفاذ الكمية.
مواصفات اكس ال في:
- مساحة تخزين تبدأ من 720 لتر وتصل إلى 1440 لتر مع طي الصف الثاني.
- أكبر مساحة تخزين في فئتها.
مواصفات كوراندو:
- هيكل السيارة يحتوي على الفولاذ بنسبة 78%، لذا تتميز بمتانتها وثباتها أثناء القيادة.
مميزات العرض:
- بدون دفعة أولى.
- 5 سنوات ضمان أو 100,000 كم.
- 5 سنوات صيانة مجانية أو 60 ألف كم.
- 5 سنوات خدمة المساعدة على الطريق.
- 5 سنوات دفعات شهرية ميّسرة.
صورة العرض:
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