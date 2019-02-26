خرافات حول نظافة السيارة بينها أن الأتربة والأوساخ تحمي طلاءها!

الخليج ٣٦٥ نت – على الرغم من أهمية العناية بالسيارة وصيانتها بصورة دورية والقيام بتنظيفها وغسلها بانتظام، وذلك من أجل المحافظة عليها وعلى رونقها، إلا أن بعض السائقين يهملون في العناية بسياراتهم، كما تسود بعض المعتقدات والخرافات خاصة بنظافة السيارات بين السائقين قد تضر بطلاء سياراتهم.

ويحذر الخبير هيربرت إنجلمور من نادي السيارات في ألمانيا من إهمال تنظيف السيارة والعناية بها بصورة منتظمة، لكي لا يتدمر طلاء السيارة ويفقد بريقه ولمعانه بسبب الأتربة والاتساخات التي تصيبه، حيث أنه يصعب إزالة الاتساخات والحشرات الميتة من الطلاء.

ونستعرض فيما يلي أبرز المعتقدات الشائعة حول العناية بالسيارة، مع تعليق الخبراء الألمان بمدى صحتها.

الأتربة والأوساخ تحمي طلاء السيارة:

لا يزال يعتقد بعض السائقين أن الأتربة والأوساخ تحمي طلاء السيارة، وكان تعليق خبير السيارات الألماني كلاوس بالاوف على هذا الاعتقاد بأنه محض خرافة، حيث أن رواسب الأوساخ فوق الطلاء تسبب في إحداث خدوش به، كما ترتبط الأوساخ بشكل كبير بالملح والرطوبة، وهو ما يشكل بيئة صالحة للصدأ.

مسحوق القهوة يزيل الروائح الكريهة من السيارة:

يرى الخبراء اعتقاد أن القهوة تساعد في إزالة الروائح الكريهة من السيارة من المعتقدات الصحيحة، لكن تبقى بعض الروائح لا تستطيع القهوة إزالتها مثل رائحة القيء على سبيل المثال، حيث تحتاج هذه الرائحة المعالجة بالأوزون.

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سبراي تنظيف الفرن المنزلي والإطارات:

يعتقد البعض أن سبراي تنظيف الفرن يمكنه تنظيف الجنوط من بقايا الأوساخ، لكن هذه المواد تشتمل على مكونات تضر بعازل الألومنيوم، حيث يتعرض للأكسدة فيما بعد، كما نصح الخبير الألماني بالابتعاد عن البنزين لإزالة الأوساخ حتى لا يتعرض للاشتعال، وأنه يجب الاعتماد على مواد التنظيف المخصصة للجنوط، مع استعمال قطعة قماش ناعمة أو قطعة من الاسفنج والابتعاد عن جميع الوسائل الخشنة أو الصلبة، كما يجب عدم استعمال المنظفات المنزلية لوجود أحماض بشدة بها، وهو ما يدمر طبقة العزل بالجنوط.

إزالة العلكة “اللبان” من فرش السيارة بالمجفف:

يسود اعتقاد بين السائقين بأن مجفف الشعر يمكنه إزالة العلكة من الفرش، لكن يرى الخبراء الألمان أن الحرارة قد تضر بالفرش، وبدلا من الحرارة يوصى بوضع مكعبات الثلج على العلكة الملتصقة، مما يعمل على تصلبها ومن ثم سهولة إزالتها.

الخل ضد بقايا الملصقات:

يسود اعتقاد بأن الخل يساعد في إزالة بقايا الملصقات، لكن الخبير الألماني إنجلمور يرى أن هذا الحل لا يضمن النجاح، ولذلك فهو ينصح باستخدام قطعة قماش ناعمة مع مزيل السيليكون ومسحها، حيث يتميز مزيل السيليكون بعدم الإضرار بالطلاء وفي نفس الوقت يضمن نجاحا بنسبة 100%.