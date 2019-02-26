كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على التخفيض الجديد بسعر "BYD F3" في السوق المصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت الأيام القليلة الماضية تخفيض وكيل سيارات BYD في مصر لسعر سيارة F3، حيث بلغت قيمة هذا التخفيض 6000 جنيه وذلك من أجل تحريك مبيعات هذه السيارة بالسوق المحلي.

وبهذا التخفيض بلغ السعر الجديد للسيارة 183 ألف جنيه بدلا من 189 ألف جنيه، وتجمل هذه السيارة محرك 4 اسطوانات بسعة 1500 سي سي وبقوة 109 حصان و145 نيوتن مت من عزم الدوران، كما يتصل هذا المحرك بناقل حركة يدوي 5 سرعات.

جدير بالذكر أن وكيل سيارات BYD قرر تأجيل الطرح المحلي لسيارة L3 المجمعة محليا الجديدة إلى وقت لاحق بدلا من شهر مارس القادم، وذلك نظرا لركود مبيعات السيارات في الوقت الحالي، وهو أمر ساهم في عدم توفر إمكانية لاستيراد مكونات هذا الموديل لإنتاجه محليا.