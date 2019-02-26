كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فولكس فاجن تكشف عن "T-Roc R" الجديدة بقوة 300 حصان (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت شركة فولكس فاجن في الفترة الأخيرة، عن سيارتها T-Roc R الجديدة، من خلال الانترنت، حيث ينتظر أن يتم تقديم هذه السيارة لأول مرة أمام الجمهور بمعرض جنيف 2019 للسيارات الذي سينطلق خلال أيام قليلة.

وتعتبر هذه السيارة بمثابة فئة أقوى من تي-روك العادية، كما أنها أول سيارة SUV من الشركة يطلق منها فئة R الرياضية القوية، وتم تطوير هذه الفئة بنفس طريقة تطوير فئة R من فولكس فاجن جولف.

وتجمل هذه السيارة محرك بنزين 4 اسطوانات يتصل بشاحن توربيني، وهو بسعة 2000 سي سي وبقوة 300 حصان تقريبا (تحديدا 296 حصان) و400 نيوتن متر من عزم الدوران، ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي 7 سرعات ينقل قوته للعجلات الأربعة للسيارة (خاصية الدفع الكلي).

وبهذه المواصفات تستطيع السيارة التحرك من الثبات لسرعة 100 كم/ساعة في 4.9 ثانية فقط، وبسرعة قصوى محددة الكترونيا 250 كم/ساعة، وذلك للمحافظة على بقاء السيارة ثابتة على السرعات العالية.

وذكرت الشركة أنها طورت نظام التعليق بهذه الفئة وخفضت من ارتفاعه، بالإضافة لتعديلها لنظام توجيه السيارة لجعلها أكثر كفاءة في التعامل مع المنعطفات، ومنحها للسيارة إطارات بأطواق (جنوط) رياضية 18 بوصة، ومكابح رياضية قوية.

وحتى الأن مازالت فولكس فاجن تصف هذه الفئة من السيارة بأنها مازالت مجرد نموذج، مع الإشارة إلى أن تطويره قارب على الانتهاء، لذلك يتوقع أن تكون النسخة النهائية من هذه السيارة والتي يستم إطلاقها قبل نهاية العام الحالي ستكون قريبة جدا في الشكل من هذا النموذج.