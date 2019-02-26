لامبورجيني هوراكان ايفو سبايدر 2020 تكشف نفسها رسمياً

الخليج ٣٦٥ نت – كشفت لامبورجيني مؤخرا عن هوراكان ايفو كوبيه، والآن أطلقت صانعة السيارات الإيطالية نسختها سبايدر الكشف الجديدة.

تأتي بسقف كهربائي هيدروليكي ينطوي وراء المقاعد الخلفية خلال 17 ثانية بسرعة 50 كم/س عبر ضغطة زر بالمقصورة، على أن يكون بإمكان السائق رفع أو خفض النوافذ أياً كانت حالة السقف للاستماع إلى سيمفونية V10.

تستقر هوراكان ايفو سبايدر على جنوط 20 إنش بيريللي P زيرو، وتستمد طاقتها عبر محرك تنفس طبيعي 5.2 لتر 10 أسطوانات قوة 640 حصان وعزم دوران 600 نيوتن متر مع وزن 1,542 كجم، ما يتيح لها الانطلاق من 0-100 كم/س خلال 3.1 ثوان و0-200 كم/س خلال 9.3 ثوان مع سرعة قصوى 325 كم/س، وبالمقارنة فإن هوراكان إيفو كوبيه تحتاج 2.9 أو 9 ثوان لإنجاز تسارع 100 أو 200 كم/س، مع حيازتهما على نظام تحكم متطور بالديناميكا يتضمنه توجيه خلفي، دفع رباعي، توزيع عزم الدوران، التحكم المتقدم بالجر، تعليق هوائي متكيّف، توجيه وديناميكا هوائية محسّنة.

تجمع داخلية سوبركار الكشف بين الجلد وألكانتارا، تطريز فاخر واهتمام بالتفاصيل، نظام معلوماتي ترفيهي 8.4 إنش، حزمة ألياف كربون وأكثر.

هذا وستطرح لامبورجيني هوراكان ايفو سبايدر مقابل 287,400$ (1 مليون و78 ألف ريال) في الولايات المتحدة، على أن يبدأ توصيلها إلى العملاء حول العالم خلال الأشهر القليلة المقبلة.