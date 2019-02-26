كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على أسعار ومواصفات سيارات "سيات" الإسبانية في مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حازت شركة "كيان إيجيبت" للتجارة والاستثمار وكلاء علامة سيات الإسبانية المملوكة لمجموعة فولكس فاجن في مصر، على جائزة أفضل موزع لسيارات العلامة الإسبانية للأسواق الناشئة في 2018 الماضي.

وقالت "كيان إيجيبت" إن مبيعات سيات ارتفعت في مصر خلال العام الماضي بنسبة 235% مقارنة بعام 2017، مؤكدة أن هذه الطفرة قادتها طرازات جديدة مثل سيات إبيزا وأرونا وأتيكا.

ويمكن من خلال الصفحات التالية التعرف على القائمة الكاملة لسيارات "سيات" في مصر والتعرف على مواصفاتها وأسعارها:

إبيزا

تتوفر سيات "إبيزا" الهاتشباك بثلاث فئات مختلفة التجهيزات والكماليات، وتعمل جميعها بمحرك مكون من 4 اسطوانات سعة 1.6 لتر بقوة 110 حصان، مرتبط بناقل حركة أوتوماتيك من 6 نقلات.

وتتمكن سيارة سيات الصغيرة التسارع من الثبات بسرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال 10.8 ثانية، وتستهلك 6 لتر من الوقود لكل 100 كيلومتر.

وتبدأ أسعار السيارة في الأسواق المحلية من 270.000 جنيه، وتباع الفئة الثانية بسعر رسمي 325.000 جنيه، وتصل أسعار الفئة الأعلى إلى 339.000 جنيه.

ليون

يقدم وكيل سيات السيارة "ليون" بفئتين من التجهيزات والكماليات، وتقدم الفئة الأولى بمحرك سعة 1.6 لتر، والثانية تأتي بمحرك 1.4 لتر مزودة بشاحن هواء تيربو.

ويرتبط محرك الفئة الأولى بناقل حركة أوتوماتيك من 6 نقلات، بقوة 110 حصان، وتتسارع السيارة من الثبات إلى 100 كيلومتر في الساعة خلال 11.4 ثانية، وتستهلك في المتوسط 6.4 لتر من الوقود لكل 100 كيلومتر.

أما المحرك الثاني والذي يضاف إلى الفئة الأعلى سعة 1.4 لتر، مزود بشاحن هواء "تيربو"، يأتي بقوة 150 حصان، وبفضلة تتسارع السيارة من الثبات بسرعة 100 كيلومتر خلال 8 ثواني فقط، وتستهلك في المتوسط 5.6 لتر لكل 100 كيلومتر.

وتبدأ ليون من 375.000 جنيه، بينما تصل أسعار الفئة الثانية إلى 385.000 جنيه.

أتيكا

تعد سيات أتيكا الجديدة أول سيارة رياضية متعددة الاستخدامات تحمل علامة الشركة الإسبانية في السوق المصري، وتقدم أتيكا في 4 فئات مختلفة التجهيزات، جميعها مزودة بمحرك 4 اسطوانات سعة 1.4 لتر، وبقوة 150 حصان، ويرتبط بناقل حركة أوتوماتيك بتكنولوجيا DSG DRY.

وتتسارع السيارة من الثبات بسرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال 8.6 ثانية، وتستهلك في المتوسط 5.4 لتر من الوقود لكل 100 كيلومتر.

وتبدأ أتيكا من 460.000 جنيه، والفئة الثانية 525.000 جنيه، والفئة الثالثة 565.000 جنيه، أما أعلى فئة من أتيكا تباع بسعر رسمي 574.000 جنيه.

توليدو

سيات توليدو هي السيارة الوحيدة التي تنتمي إلى فئة السيدان التي يقدمها وكيل "سيات" في مصر، وتأتي السيارة في فئتين مختلفة التجهيزات والكماليات.

السيارة الجديدة تأتي بمحرك مكون من 4 اسطوانات سعة 1.6 لتر، مرتبط بناقل حركة أوتوماتيك من 6 نقلات، بقوة 110 حصان.

وتتسارع السيارة من الثبات بسرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال 11.5 ثانية، وتستهلك في المتوسط 7.5 لتر من الوقود لكل 100 كيلومتر.

وتبدأ أسعار "توليدو" الرسمية من 285.000 جنيه، وتصل إلى 315.000 جنيه للفئة الأعلى.

أرونا

قدمت شركة "كيان إيجيبت" السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات "أرونا" رسميًا خلال فعاليات معرض أوتوماك فورمولا 2018 الماضي.

ويقدم الوكيل المصري السيارة "أرونا" بثلاث فئات مختلفة التجهيزات والكماليات جميعها تعمل بمحرك بنزين TDI مكون من 4 اسطوانات سعة 1.6 لتر، مرتبط بناقل حركة أوتوماتيك DSG من 6 نقلات، بقوة 110 حصان .

وتتسارع السيارة من الثبات بسرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال 11.5 ثانية، وتستهلك في المتوسط 6 لتر من الوقود لكل 100 كيلومتر.

وتبدأ أسعار السيارة الإسبانية في مصر من 319.000 جنيه، بينما تقدم الفئة الثانية بسعر رسمي 345.000 جنيه، وتصل أعلى فئة إلى375.000 جنيه.