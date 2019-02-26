"أودي" تطرح مجموعة جديدة من السيارات "الهايبرد"

كتب: باسل الحلواني

تعتزم شركة صناعة السيارات الألمانية "أودي"، تقديم جيل جديد من السيارات الهايبرد، وذلك خلال فعاليات معرض جنيف الدولي للسيارات المزعم انطلاقه في السابع من مارس القادم.

ووفقاً للشركة فإن الطرازات التي سوف تقدمها "أودي"، هي A6 وA7 وA8، على أن

يتم تقديمها بمستويين مختلفين من معدلات الأداء للمحرك الكهربائي المشارك في عملية الدفع الهجين.

ومن المنتظر أن يصل مدى السير إلى حوالي 40 كلم بفضل بطارية الليثيوم أيون سعة 14.1كيلووات/ساعة.

وزودت أودي A8 بمحرك كهربائي متصل بمحرك بنزين سداسي الأسطوانات V6 سعة 3.0 لتر، ويمكنها من الانطلاق بقوة إجمالية تبلغ 330 كيلووات/449 حصان، مع عزم الدوران الأقصى 700 نيوتن متر، أما موديلات A6 وA7 فتحمل محركاً رباعي الأسطوانات سعة 2.0 لتر، معتمد على محرك كهربائي بفئتين، الأولى بقوة إجمالية تبلغ 220 كيلووات/299 حصان، والثانية بقوة 270 كيلووات/367 حصان.