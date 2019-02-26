مرسيدس ستوقف إنتاج S-Class الكشف والكوبيه

الخليج ٣٦٥ نت – بعض عملاء مرسيدس الأثرياء يفضلون شراء نسخ الكوبيه أو الكشف من سيدان S-Class الأفخم، ولكن حسب مجلة Automobile الأمريكية، لن يتم إطلاق أجيال جديدة لكلا الطرازين فور انتهاء الجيل الحالي منهما.

حسب المعلومات الأولية وبعض الصور التجسسية السابقة، من المخطط أن تقوم مرسيدس بالكشف عن سيدان S-Class الجديدة كلياً في 2020 مع العديد من التقنيات الجديدة المتقدمة كشاشة العدادات الرقمية بالكامل، ولكن دون وجود نية لإطلاق نسخ كوبيه وكشف منها.

تشير التسريبات لكون إلغاء النسختين يأتي نتيجة لقلة مبيعاتهما بشكل ملحوظ، حيث أنهما يستهدفان فئة قليلة من العملاء، خاصة أن فئة الكوبيه تأتي بسعر يبدأ من 126,000$ (472,500 ريال)، في حين أن الكشف يبدأ سعرها عند 135,000$ (506,250 ريال)، وهو أغلى حتى من S-Class سيدان التي تبدأ عند 92,000$ (345,000 ريال).

ولكن رغم عدم نية مرسيدس إطلاق أجيال جديد من مرسيدس S-Class كوبيه والكشف، إلا أنها ستستمر في إنتاج الجيل الحالي منهما لعدة أعوام قادمة بجانب الجيل الجديد من السيدان الفاخرة.

هذا وفيما يتعلق بالعملاء الراغبين في تحديث موديل سيارتهم من نوع مرسيدس S-Class كوبيه أو الكشف كل بضعة أعوام، سيجدون أن SL-Class ستكون مناسبة لهم أكثر، حيث سيتم تدشين الجيل الثامن منها في 2020، لتتشارك بعض الأساسيات الهندسية مع الجيل الثاني من رودستر وكوبيه AMG GT.