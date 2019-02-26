كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسميا .. بي ام دبليو تطلق الفئة الثالثة 2019 في السعودية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت شركة محمد يوسف ناجي سيارة بي إم دبليو الفئة الثالثة الجديدة كليًا 2019 بشكل رسمي في المملكة العربية السعودية، التي تمثل الجيل السابع من الفئة الثالثة والموجهة لمنافسة سوق السيارات الفاخرة متوسطة الحجم.

توفر الفئة الثالثة الجديدة كليًا تجربة قيادة سلسة وعالية الأداء ومريحة لكل من السائق والركاب وذلك بفضل تصميم هيكل السيارة المطور واستخدام تقنيات حديثة ومتطورة في المخمدات بالإضافة إلى انخفاض مركز ثقل السيارة وتوزيع الوزن بشكل متساوي على المحاور.

توفر التقنيات الحديثة المستخدمة في ناقل الحركة في بي إم دبليو قدرة أعلى وقوة سحب أكبر وكفاءة مثالية لأداء المحرك رباعي الأسطوانات الذي يعمل بالوقود. وتتوفر بي إم دبليو الفئة الثالثة في ثلاثة طرازات مختلفة هي 320i و 330i و 320xDrive.

يمكن رفع مستوى القدرة الرياضية والأداء في الفئة الثالثة الجديدة وذلك بإضافة مجموعة واسعة من الخيارات على هيكل السيارة وتشمل هذه الخيارات نظام التعليق المنخفض M Sport ومكابح M Sport والعجلات الخفيفة والتي يصل قياسها حتى 19 بوصة.

يساعد تصميم الفئة الثالثة 2019 على زيادة المظهر الكلاسيكي لهذه السيارة الفاخرة ذات الحجم المتوسط مع التركيز بشكل واضح وملحوظ على المحافظة على تراث هذه الفئة ذات الشعبية الواسعة من علامة بي إم دبليو. ويمكن رؤية الشكل العصري والجمالي والرياضي لهذه السيارة على الطريق بفضل خطوط تصميمة واضحة وثابتة تجمع بين التصميم المثالي للشكل الخارجي والذي يساعد على التقليل من مقاومة الهواء وميزات أخرى حديثة مثل نظام التحكم بفتحات تهوية المبرد وستائر الهواء والغطاء السفلي محكم الإغلاق.

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تتوفر مصابيح LED الأمامية قياسيًا مع جميع سيارات هذه الفئة مع مصابيح LED الخلفية التي أعطيت لونًا داكنًا يزيد من أناقتها وجمالها، وإضافات أخرى مثل مصابيح LED الأمامية ذاتية التعديل وتقنية الأضواء الليزرية غير الساطعة ومصابيح LED الأمامية الخاصة بالضباب والمتوفرة بشكل اختياري.

تفتخر الفئة الثالثة بتصميمها الداخلي مع التشديد على أهمية المحافظة على تركيز السائق أثناء القيادة من خلال وضع أدوات التحكم بطريقة منظمة. زيادة حجم المكان المخصص للجلوس وتحسين إمكانية الرؤية الخلفية تمنح السائق والراكب الأمامي أجواء مريحة وأكثر فعالية، يعززها استخدام نظام هارمان كاردون الصوتي وعجلة قيادة مكسوة بالجلد مصممة حديثًا ومزودة بأزرار متعددة الاستخدامات.

تتميز الفئة الثالثة بوجود أحدث تقنيات التحكم والتواصل ومساعدة السائق، وقد تم تطوير نظام مساعد السائق في الفئة الثالثة 2019 لتشمل المساعدة على ركن السيارة، التحذير من الاصطدام مع إمكانية الكبح التلقائي بالإضافة إلى تحذير مغادرة المسار. جميع هذه الميزات تأتي بشكل أساسي مع جميع سيارات هذه الفئة.

تشمل الأنظمة المتاحة خيارات إضافية في النظام الاحترافي للمساعدة على القيادة والذي يحوي نظام تحديد السرعة مع وظيفة الإيقاف والتشغيل، نظام التوجيه والتحكم في المسار، نظام التحذير من حركة المرور، نظام تحذير الأولوية ونظام التحذير من الدخول في شارع خاطئ، كما يتوفر في الجيل الأحدث شاشات عرض علوية كخيار إضافي أيضًا.

تتميز مجموعة مؤشرات لوحة القيادة بشاشة أكبر قياس5.7 بوصة وشاشة عرض بأبعاد قياسية، ويستجيب نظام مساعد السائق الذكي والمتكامل للأوامر الصوتية من قبل السائق لتنفيذ مجموعة من المهام الترفيهية.