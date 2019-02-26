كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شاهد.. الجيل الجديد من هيونداي سوناتا 2020 على الطبيعة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

الجيل الجديد من هيونداي سوناتا للمرة الأولى على الطبيعة بدون أي تمويهات، حيث تم تسريب صورها من الأمام, الخلف, وحتى من الداخل. ولكن للأسف, لم تكن هذه الصور واضحة كونها أخذت بشكل خفي.

ونلاحظ من الأمام حصول سوناتا 2020 على تصميم قريب من الجيل الحالي ولكن مع تطويرات كانت في المصابيح الأمامية و شبك أمامي كبير مشابه لتصميم سيارات هيونداي الجديدة. بينما نرى الجهة الخلفية بتصميم مختلف كثيرا عن أجيال سوناتا السابقة. حيث حصلت على مصابيح LED خلفية متصلة بزوايا حادة. بينما نلاحظ ناقل الحركة في الداخل والذي سيأتي بتقنية “Shift by wire” الموجود في شقيقتها الـ SUV باليسايد.