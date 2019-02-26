كشف أسباب تعثر مشروع الطائرة المطعم بشمال أبها

الخليج ٣٦٥ نت – أوضح “ماجد الشهري” المتحدث الرسمي لأمانة منطقة عسير خلال مداخلة هاتفية في برنامج “معالي المواطن”، أن مشروع “الطائرة المطعم” دُرس قبل ثماني سنوات وكانت هناك اعتمادات مالية تغطي حجم المشروع، وتم إبلاغ الأمانة وقتها أنه تم طرح المشروع كمرحلة أولى لإنشاء مباني متعددة كمطاعم ومواقف سيارات ومسطحات خضراء؛ ليتم تأهيله للاستثمار.

وأضاف أنه تم إبلاغ أمانة عسير خلال ميزانية عام 1437 هـ، بإيقاف المشروع مع عدد كبير من المشاريع في تلك الفترة، واتجهت الأمانة بعد ذلك لطرح المشروع على القطاع الخاص كنوع من الاستثمار.

وأشار “الشهري” إلى أن موقع المشروع كان مجاوراً لمرمى النفايات، لذا حددت الأمانة مكاناً جديداً للنفايات في نطاق مركز وادي بن هشبل، إلا أنها وجدت شكاوى وبلاغات من المواطنين على موقع مرمى النفايات الجديد، وتحول الأمر إلى قضية استمرت حتى قبل 3 أشهر، إلى أن صدر حكم نهائي من المحكمة بتمكين أمانة عسير من الموقع واستخدامه كمرمى للنفايات.

يُذكر أن أمانة عسير قامت بمخاطبة الوزارة قبل 6 أسابيع بشأن تحول الموقع للاستثمار بعد نقل النفايات، كما سيتم الاعلان عن المشروع خلال الأسبوع القادم، وأخيراً فقد أكّد “الشهري” على أنه فرصة كبيرة لكافة رجال الأعمال، وذلك بالاستفادة من موقعه السياحي المتميز المطل على مدينة أبها .