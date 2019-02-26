“المرور” إرشادات يجب اتباعها عند القيادة ليلاً

الخليج ٣٦٥ نت – أوضحت الإدارة العامة للمرور عبر الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، الإرشادات التي يجب اتباعها خلال القيادة ليلاً، وهي كالتالي: تشغيل المصابيح الأمامية.

استخدام المصابيح منخفضة الإضاءة، إلا إذا دعت الضرورة لاستخدام الإضاءة المرتفعة ثم العودة للمنخفضة.

قد سيارتك ببطء، فمن الصعب رؤية المشاة وراكبي الدراجات في الليل.

التأكد من نظافة الزجاج والنوافذ لرؤية أوضح.

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