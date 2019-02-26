كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نشر مواصفات وسعر شاحنة "ريفيان R1T" الكهربائية الجديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أثارت شركة ريفيان عاصفة من الاثارة والجدل في الفترة الأخيرة مع كشفها عن سيارتها المرتقبة R1T البيك أب الكهربائية بالكامل والمقرر بدء مبيعاتها في عام 2020, وسيتبع هذه الشاحنة الكهربائية سيارة متعددة استخدامات كهربائية من نفس الشركة ستقدم في عام 2021 وستحمل اسم R1S .

وكلا الطرازين سيقوم بثورة في عالم السيارات الكهربائية مع وصوله لمدى تنقل كبير يتجاوز 600 كم في العديد من الحالات وهو ما يتجاوز سيارات تسلا, وحصلت ريفيان على استثمارات بواقع 700 مليون دولار من شركة أمازون بينما أكدت الشركة الجديدة أن أسعار سياراتها لن تكون رخيصة لأنها في النهاية تستهدف مشتري السيارات الفاخرة.

وأعلنت الشركة في وقت سابق أن الاسعار ستبدأ من 69 ألف دولار لنسخة R1T البيك أب و72.500 ألف دولار لنسخة R1S متعددة الاستخدامات ، وذكرت الشركة أن السعر ربما يكون مرتفع بالفعل ولكنها لا تسعى لمنافسة السيارات الكهربائية بسعر ما بين 25 و30 ألف دولار حيث أنها تستهدف السوق الأعلى مع سياراتها عالية الاداء والشديدة التطور في التقنية التي تشمل القيادة الذاتية.

وستسعي الشركة نحو من ينفقون قرابة 70 الي 80 ألف دولار للحصول على شاحنات جي ام سي دينالي أو شيفروليه سوبربان أو لاندروفر ديسكفري أو فورد F-150 الكاملة ، فيما لن تنافس سيارات ريفيان موديلات مثل تسلا Model X أو أودي e-Tron أو جاجوار I-Pace مع تأكيد الشركة على أن أعلى النسخ من حيث مدى التنقل لن يقل سعرها عن 90 ألف دولار وهو سعر منافس لتسلا Model X P100D التي يبلغ سعرها 138 ألف دولار ومدى تنقلها أقل من سيارات ريفيان في نفس الوقت.