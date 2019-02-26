شكرا لقرائتكم خبر عن جينيسيس تطرح نسخة ليموزين من طرازها الفاخر G90 والان مع التفاصيل

كشفت شركة جينيسيس - Genesis الكورية الجنوبية المصنعة للسيارات والمملوكة لمجموعة "هيونداي" عن نسخة ليموزين جديدة من طرازها الفاخر G90 لعام 2020.

ونشر موقع "موتور وان" المختص بأخبار السيارات اللقطات الرسمية الأولى للنسخة الفاخرة من طراز جينيسيس G90 التي ظهرت عليها العديد من الاختلافات بالمقارنة مع النسخة التقليدية من الطراز ذاته.

وأوضح الموقع الأمريكي الاختلافات بين النسختين التقليدية والليموزين التي كانت كما يلي: فيما يخص طول السيارة بلغ طول النسخة الليموزين نحو 216 بوصة في حين أن طول النسخة التقليدية من الطراز يبلغ 205 بوصة فقط.

كما زاد ارتفاع الطراز في نسخته الليموزين، حيث بلغ 59.3 بوصة، فيما يبلغ في النسخة التقليدية 58.9 بوصة.

ورغم الاختلافات الظاهرة بالتصميم الخارجي للطراز، أُضيف لنسختيه التقليدية والليموزين المحرك نفسه الذي كان من فئة V8 بسعة 5.0 لتر وبقوة تصل لـ420 حصانا، وعزم دوران 313 لفة لكل قدم.