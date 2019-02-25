عرض كيا الجبر وتأجير للتمويل على كيا كادينزا

الخليج ٣٦٥ نت- قدمت شركة كيا الجبر بالتعاون مع تأجير للتمويل عرضاً على كيا كادينزا. مميزات العرض: بدون دفعة أولى.

بدون مصاريف إدارية.

تطبق الشروط والأحكام. صورة العرض:

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