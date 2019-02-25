كل ما نعرفه عن تويوتا 86 الجيل الثاني 2021+الشكل المتوقع

الخليج ٣٦٥ نت – تعد تويوتا 86 أو GT86، المتاحة أيضاً باسم BRZ من علامة سوبارو، إحدى أفضل السيارات الرياضية اليابانية حالياً، رغم قلة سطوع نجمها مؤخراً مقابل تسليط الضوء على سوبرا الأشهر ، ما أدى لظهور شائعات نية سوبارو وتويوتا وقف إنتاج الموديل، إلا أن الشركتين نفوا ذلك سريعا مؤكدين قيامهم بتطوير الجيل الثاني من الكوبيه خلفية الدفع.

رغم عدم وجود صور تجسسية بعد للجيل القادم من GT86، إلا أن هذا لا يعني عدم وجود العديد من التوقعات والصور التخيلية التي تخبرنا بما سنراه في الموديل الجديد كلياً.

تصميم جرئ

تباينت ردود الفعل نحو تصميم سوبرا بشكل مثير للجدل، ولكن GT86 قد تغير ذلك بتصميم أكثر جرأة وأقل جدلاً، حيث قد يتم الاستناد على AE86 الأصلية وسوبرا للإلهام في تصميم العديد من الجوانب.

تشير التوقعات لوجود سقف منحني للخلف بشكل متصل بحقيبة الأمتعة، مقدمة مائلة للأسفل وخطوط كتف أعرض، إضافة لوجود خلفية هاتشباك مرفوعة لمزيد من مساحة التخزين والجلوس بالمقاعد الخلفية، في حين يضم التصميم الفريد انبعاجات جريئة ومصابيح LED خلفية أفقية بكامل العرض بجوار مشتت ضخم.

مقصورة للسائق

من المتوقع أن تأتي GT86 مع مقصورة ذات مستوى أرفع بتصميم حديث يركز على السائق وسهولة الاستخدام بجانب الخامات الأعلى جودة، حيث سيتم استبدال نظام الترفيه المعلوماتي القديم بآخر حديث ذو شاشة لمسية تدعم آبل كار بلاي، كما سيتم إضافة عدد من أنظمة مساعدة السائق الحديثة التي تتضمن مكابح تفادي الاصطدامات مع رصد المشاة، مساعد تمييز لافتات الطريق، مثبت سرعة متكيف، الحفاظ على الحارة ومكابح أوتوماتيكية خلفية مع مراقبة للبقعة العمياء.

المحركات والمنصة

من المحتمل أن يتم استبدال تيربو محرك سوبارو 4 سلندر سعة 2.4 لتر أو يستخدم كمكمل لمحرك 2 لتر قياسي، وهو ما يأتي بقوة 260 حصان و376 نيوتن.متر للعزم في سوبارو اسنت وليجاسي، في حين سيتم تطوير منصة جديد بالتعاون بين تويوتا وسوبارو، بدلاً من منصة بي ام دبليو الحالية خلفية الدفع.

المنافسين

بعيداً عن شقيقة تويوتا 86، سوبارو BRZ، تنافس السيارة اليابانية الرياضية عدة موديلات أخرة مثل فورد موستانج ذات محرك Ecoboost سعة 2.3 لتر، اودي TT، مازدا MX5، ونيسان 370Z.

هذا ولا توجد معلومات متوفرة بعد حول موعد إصدار سوبارو وتويوتا للكوبيه خلفية الدفع، ولكن من المتوقع أن نراها في نهاية عام 2020 المقبل أو مطلع 2021.