بالصور.. النموذج الجديد من سيارة سوزوكي اليابانية "فيتارا"

سوزوكي فيتار الجديدة

كتب: باسل الحلواني

كشفت شركة صناعة السيارات اليابانية سوزوكي، عن الجيل الجديد من أيقونتها الشهيرة "فيتارا"، والتي شهدت العديد من التعديلات سواء في الهيكل الخارجي للسيارة، أو المقصورة الداخلية.

ويبدو المظهر الخارجي لـ"فيتارا" الجديدة، أكثر انسيابية، فالتصميم الرياضي يطغى

على تفاصيل الواجهة الأمامية التي تزينها المصابيح البارزة خارج الهيكل، وكشافات الضباب.

وتأتي السيارة بمقصورة داخلية متطورة، تتسع لخمسة أشخاص، تحتوي على مقاعد جلدية فاخرة، يتم التحكم فيها بالكهرباء، ويمكن

تسخينها وتبريدها، بالإضافة إلى شاشة لمسية مميزة.

أما من الناحية الميكانيكية، فزودت "فيتارا" الجديدة، بنوعين من المحركات، الأول سعة 1.6 لتر، بعزم 117 حصانا، والثاني محرك "BoosterJet" توربيني بعزم 140 حصانا.

كما سيتم طرح السيارة بناقل حركة عادي مكون من 5 مراحل، أو أوتوماتيكي من 6 مراحل، ونظامي دفع أمامي ورباعي.