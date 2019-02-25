كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على مميزات ومواصفات "سكودا كودياك vRS" موديل 2019 (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ضمن مجموعة من المراجعات و تجارب القيادة لعدد من السيارات الجديدة الحالية بالأسواق والتي نشرها موقع Carbuyer الإنجليزي، ظهرت مراجعة وتجربة قيادة لموديل 2019 من سكودا كودياك vRS، وهي فئة رياضية من كودياك تتمتع بالأداء القوي، كما أنها تعتبر أغلى نسخة قدمتها الشركة حتى الأن من كودياك RS.

جدير بالذكر أن هذا الموقع الإنجليزي اعتاد تقديم مراجعات جيدة للسيارات من وجهة نظر السائق الذي سيستخدم هذه السيارات بشكل يومي لعدة ساعات، لذلك يركز الفيديو على أجزاء مختلفة من السيارة قد لا تظهر أو تبدو واضحة للبعض من مجرد مشاهدة صور أو فيديوهات للسيارة التي يسعى لشرائها.

ويمكنك مشاهدة الفيديو التالي لمعرفة كل التفاصيل عن هذا الموديل من سكودا كودياك وأهم مميزاته من وجهة نظر السائق.