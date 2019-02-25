"كيان إيجيبت" أفضل وكيل لـ"سيات" الإسبانية بالأسواق الناشئة

كتب: باسل الحلواني
اقتنصت مجموعة "كيان إيجبت" للتجارة والاستثمار، وكيل علامة سيات في مصر، لقب أفضل وكيل لسيارات العلامة الإسبانية بالأسواق الناشئة خلال عام 2018، وذلك بعد الطفرة التي حققتها الشركة في مبيعات العامالماضي، في ظل تطوير شبكة التوزيع ومراكز الخدمة.
ووقع الاختيار على "كيان" للفوز بهذا اللقب، من ضمن 65 وكيل للشركة الأم على مستوى العالم، وأعلنت النتائج
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