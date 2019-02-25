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"كيان إيجيبت" أفضل وكيل لـ"سيات" الإسبانية بالأسواق الناشئة

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كيان إيجيبت أفضل وكيل لـسيات الإسبانية بالأسواق الناشئة

كتب: باسل الحلواني

اقتنصت مجموعة "كيان إيجبت" للتجارة والاستثمار، وكيل علامة سيات في مصر، لقب أفضل وكيل لسيارات العلامة الإسبانية بالأسواق الناشئة خلال عام 2018، وذلك بعد الطفرة التي حققتها الشركة في مبيعات العام

الماضي، في ظل تطوير شبكة التوزيع ومراكز الخدمة.

ووقع الاختيار على "كيان" للفوز بهذا اللقب، من ضمن 65 وكيل للشركة الأم على مستوى العالم، وأعلنت النتائج

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في احتفالية ضخمة أقامتها الشركة بمدينة الإسبانية، بجضور واين جريفيث، رئيس قطاع المبيعات والتسويق بشركة سيات العالمية، وخوزيه ماريا جارسيا، المدير الإقليمي، وشارك من "كيان إيجيبت"، رجل الأعمال كريم نجار، الرئيس التنفيذي للشركة، ونهى المليجي، مدير سيات مصر، ومهاب أحمد مدير التسويق.
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