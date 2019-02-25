تحديد موعد إيقاف إنتاج كاديلاك CT6 وشيفروليه امبالا

الخليج ٣٦٥ نت – قررت جنرال موتورز تمديد إنتاج كل من شيفروليه امبالا وكاديلاك CT6 حتى يناير 2020، وذلك بعد قرار وقفهما السابق في يونيو المقبل للتركيز على سيارات البيك وSUV، بجانب المحركات الكهربائية.

ترى جنرال موتورز عدم وجود مستقبل لسيارات السيدان التقليدية، حيث يؤكد ذلك وقفها مؤخراً لطرازات بويك لاكروس بجانب شيفروليه فولت التي كان يتم إنتاجها في مصنع هامتراك في ديترويت، والذي يعد بدوره واحد من بين 3 مصانع أمريكية تنوي الشركة غلقها.

يأتي قرار الشركة بتمديد طرح امبالا وCT6 لموازنة توقيت الإنتاج والاستمرار بتوفير التقنيات المتقدمة في سيدان كاديلاك الفاخرة، ما يتضمن محرك V8 مزدوج التيربو القوي ذو قدرة 550 حصان ونظام سوبر كروز للقيادة الذاتية، في حين أن سيدان شيفروليه تواجه طلب عالي من شركات تأجير السيارات، حيث قد يكون السبب خلف الاستمرار بإنتاجها هو رغبة الشركات شراء مزيد من نسخها.

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هذا ورغم ذلك، تشير بعض الشائعات لكون جنرال موتورز تعمل على تطوير جيل جديد من CT6 الفاخرة، حيث سوف تستند في الأغلب على منصة خلفية الدفع مصممة للمحركات الهايبرد بمستويات مختلفة، ما يعني أن السيدان الفاخرة الجديدة كلياً قد تكون هجينة ذات قابس، وهو ما سوف نعرفه خلال عامين من الآن قرب موعد إطلاقها، في حالة صحة هذه التوقعات.