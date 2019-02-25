فولكس واجن تي روك آر 2020 الجديدة كلياً تنطلق بقوة 300 حصان

الخليج ٣٦٥ نت – بعد أن اعتدنا على رؤية سيارات SUV عالية الأداء بالفئة الفاخرة فقط، حان الوقت الآن للشركات الأخرى كي تقدم أداء حماسي بتكلفة أقل، حيث تبدأ فولكس واجن ذلك مع T-Roc R التي تأتي بنفس قوة جولف R تقريبياً، والتي تم الكشف عنها اليوم.

تأتي T-Roc R الجديدة كلياً مع محرك 4 سلندر TSI تيربو ذو قوة 300 حصان و400 نيوتن.متر للعزم، متصل بناقل DSG مزدوج القابض أوتوماتيكي 7 سرعات ونظام 4Motion قياسي للدفع الرباعي، مما يوفر أداء متميز بالتسارع حتى 100 كم/س خلال 4.9 ثانية، في حين تكون السرعة القصوى محددة الكترونياً عند 250 كم/س.

تأتي الـSUV مع نظام تعليق أكثر انخفاضاً، توجيه متقدم لتحسين الانعطاف، نظام مكابح 17 إنش الخاص بجولف R لتحسين التوقف الآمن، خاصية التحكم بالإنطلاق، نمط قيادة خاص بالسباقات والقدرة على غلق نظام التحكم الإلكتروني بالثبات.

من حيث التصميم، تقدم فولكس واجن T-Roc R العديد من التأثيرات التي تشير لأدائها العالي، بداية من الشبك الأمامي الفريد المحاط بإطار المنيوم فضي لامع، مصدات ومنافذ هواء أكبر بالأمام والخلف، عادم رباعي وعجلات 18 إنش حصرية مع خيار لعجلات 19 إنش سوداء، أغطية مرايا جانبية من الكروم، جناح خلفي بالسقف، رفارف أعرض، ومكابس مكابح سوداء مع خيار سقف أسود.

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بالمقصورة، نرى العديد من الشارات التي تحمل حرف R للدلالة على الأداء العالي، عجلة قيادة متعددة الوظائف مع دواسة تبديل، كسوة باللون الأسود ودواسات سفلية من الستانلس ستيل مع إضاءة محيطية بيضاء قياسية وخيار للحصول على حزمة جلود نابا بزخرفات من ألياف الكربون.

هذا وتخطط فولكس واجن أن تستعرض T-Roc R الجديدة كلياً خلال معرض جنيف القادم.