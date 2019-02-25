فشل سرقة فيراري 488 GTB لأن قيرها يصعب استخدامه!

الخليج ٣٦٥ نت – عادة ما يواجه لصوص السيارات مشكلة في سرقة السيارات باهظة الثمن ذات ناقل الحركة اليدوي، حيث أن قيادتها عادة ما يكون أمر صعب بالنسبة لهم، لحسن الحظ، ما يضطرهم لترك السيارة والهروب، ولكن حسب جريدة The Daily Mail البريطانية، فقد حصل العكس تماماً أثناء محاولة سرقة فيراري 488 GTB ذات ناقل أوتوماتيكي، حيث لم يتمكن السارقين من تشغيلها.

وقعت السرقة في مساء يوم 19 فبراير الماضي بمقاطعة ويست ميدلاندز الإنجليزية، حيث اقتحم اللصوص الملثمين منزل المالك ليقوموا بسرقة عدد من الحقائب الثمينة والساعات والمجوهرات، ليضعوا كل ذلك بسيارة اودي مسروقة، قبل أن يعثروا على مفتاح سيارة فيراري بأحد الحقائب.

أظهرت كاميرات المراقبة ركوب اللصوص لسيارة فيراري 488 GTB وتشغيلها مع الرجوع بها للخلف، ولكن يبدو أنهم لم يستطيعوا وضعها في وضع القيادة، حيث تركوها لاحقاً ولاذوا بالفرار، ليلاحظ أحد الجيران ما يحدث ويقوم بمهاتفة المالك كي يخبره أن سيارته متواجدة على الجانب الآخر من الطريق وزجاجها الأمامي محطم بفعل الاصطدام بباب المنزل.

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هذا وتعمل قوات الشرطة حالياً على ملاحة اللصوص، بعد تأكيد المالك سرقة العديد من حقائبه ومجوهراته الثمينة.