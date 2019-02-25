كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فولكس فاجن تقدم سيارتها الخدمية "T6.1" بمحركات جديدة (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت شركة فولكس فاجن عن إطلاق الموديل الجديد من سيارتها الخدمية T6 خلال فصل الخريف القادم برتوش تصميمية ومحركات جديدة ومزيد من التجهيزات الإلكترونية.

وأوضحت الشركة الألمانية أن الموديل الجديد، الذي يحمل الاسم T6.1، حصل على قُمرة قيادة جديدة، كما تتوفر للسيارة عدادات رقمية وشاشة لمسية كبيرة تتصل بشبكة الإنترنت عن طريق بطاقة SIM، مع نظام التحكم بالأوامر الصوتية.

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كما تتوفر للسيارة الخدمية T6.1 مجموعة جديدة من الأنظمة المساعدة، مثل نظام الحفاظ على استقرار السيارة في ظل هبوب الرياح الجانبية والنظام الفعال للحفاظ على حارة السير ونظام المساعدة على صف السيارة.

ومن خلال التعاون مع شركة التعديل Abt تتيح فولكس فاجن إمكانية تجهيز السيارة الخدمية T6.1 بمحركات كهربائية؛ حيث تحصل السيارة على خدمات محرك كهربائي بقوة 82 كيلووات/112 حصان وبطارية سعة 8ر38 أو 6ر77 كيلووات ساعة. وتمنح هذه البطارية السيارة الخدمية القدرة على بلوغ مدى سير يصل إلى 400 كلم.

وتنضم لباقة الدفع أيضا محركات الديزل TDI سعة 0ر2 لتر. وأشارت فولكس فاجن إلى أن المحرك الأساسي قد زادت قوته حوالي 10% لتصل إلى 66 كيلووات/90 حصان، وفي المستوى الأعلى يوجد محرك بقوة 81 كيلووات/110 حصان بدلا من 75 كيلووات/102 حصان، بينما لم تطرأ أية تغييرات على النسختين بقوة 110 كيلووات/150 حصان و146 كيلووات/199 حصان.