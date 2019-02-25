كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جنرال موتورز تؤكد استمرار كاديلاك CT6 وشيفرولية إمبالا حتى 2020 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بعد أنباء عن نية جنرال موتورز إيقاف عدد من سياراتها كان من أبرزها كاديلاك CT6 وشيفرولية إمبالا فقد عادت الشركة العملاقة لتأكيد استمرارها في الإنتاج.

مع ذلك فإن الإنتاج لن يستمر إلا لمطلع العام المقبل 2020 فقد مددت الشركة الإنتاج لـ6 أشهر فقط وقالت الشركة في إعلان لها "لقد أبلغنا الموظفين والموردين والموزعين التابعين لجنرال موتورز بأن الانتهاء من إنتاج إمبالا و CT6 في مصنعنا في ديترويت سوف يمتد حتى يناير 2020".

ووضحت أنها تعمل على موازنة الإنتاج وتوفير كاديلاك CT6 بتقنيات متقدمة تشمل نظام Super Cruise ومحرك Blackwing.