“بالفيديو والصور” شاهد سيارات رامي مالك الفائز بأوسكار أفضل ممثل

الخليج ٣٦٥ نت – تعد جائزة الأكاديمية، والمعروفة بشكل متداول باسم جائزة الأوسكار، هي أهم جائزة سينمائية في الولايات المتحدة، إن لم يكن العالم بأكمله، حيث تقدمها أكاديمية الفنون بشكل سنوي، وقد شهد صباح اليوم الاثنين الدورة 91 لحفل تقديم الجائزة الذي يقام دوما في ولاية كاليفورنيا، حيث تم الإعلان عن فوز الممثل الأمريكي من أصل مصري، رامي مالك، بجائزة أفضل ممثل عن دور رئيسي.

يأتي فوز رامي بالجائزة عن دوره كبطل فيلم Bohemian Rhapsody الدرامي، والذي يحكي قصة المغني فريدي ميركوري وانضمامه لفرقة كوين الغنائية الشهيرة، حيث يأتي ذلك بعد سطوع نجم رامي في مسلسل Mr. Robot سابقاً وقد قدم خطبة قصيرة مؤثرة يشكل فيها كل من عاونه للوصول لهذا الإنجاز الضخم، كما يظهر بالفيديو في الأسفل، حيث سوف نلقي اليوم نظرة على أهم سياراته.

خلال مقابلة صحفية مع أحد مجلات المشاهير الأمريكية، قال رامي مالك أنه اعتاد أن يستقل الباص كثيراً في صباه، وهو ما جعله يدرك قيمة الحرية التي توفرها له تجربة قيادة سيارته الخاصة لاحقاً، حيث أنه يفضل سيارات اودي بشكل دائم، وهو يمتلك S5 كوبيه الفاخرة عالية الأداء، والتي تتمتع بأداء قوي بفضل محركها V6 مزدوج التيربو ذو قوة 350 حصان و500 نيوتن.متر للعزم، ما يطلقها من 0-100 كم/س خلال 4.4 ثانية قبل الوصول إلى سرعة 250 كم/س المحددة الكترونياً.

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هذا وقد ظهر النجم الهوليوودي رامي مالك أيضاً بجوار عدد من السيارات الفاخرة والسريعة مثل رنج روفر، اودي Q5، اودي R8 LMS GT4 وعدة موديلات أخرى.