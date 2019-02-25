تعرف على قيمة مرسيدس والشركات والدول التي تمتلكها

الخليج ٣٦٥ نت – كريم أبو الهوى – إذا تسائلت يوماً عن الذين يقفون خلف دايملر مالكة مرسيدس، فإنه لا وجود لأحد محدد في أغلب الأحوال، حيث صانعة السيارات الألمانية مدرجة في البورصة، وبالتالي فإن أي أحد في العالم بإمكانه امتلاك أسهمها.

قيمة دايملر في البورصة تناهز حالياً 55.878 مليار يورو (237.64 مليار ريال)، وهي مكونة ممّا يفوق مليار سهم يكلّف كل واحد 53.45 يورو أي أنك كمواطن سعودي إذا أردت امتلاك سهم في مالكة مرسيدس لن تحتاج سوى 227.7 ريال.

تتألف ملكية دايملر من مؤسسات استثمارية وأفراد حصصها متفاوتة مع 3 شركات حصصها ثابتة:

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59.7% – مؤسسات استثمارية

20.7% – أفراد

9.7% – جيلي الصينية

6.8% – الهيئة العامة الكويتية للاستثمار

3.1% – نيسان ورينو

يتنشر مالكو دايملر في أنحاء العالم خاصة ألمانيا، أوروبا، الولايات المتحدة، الكويت وآسيا:

32.4% – ألمانيا

29.2% – أوروبا

16.4% – الولايات المتحدة

11.8% – آسيا

6.8% – الكويت

3.4% – دول أخرى

ديتر زيتشه

هكذا يكون حال مرسيدس مثلها مثل الشركات العملاقة الأخرى، حيث مجلس الإدارة منتخب بواسطة حاملي الأسهم وهو الذي يصوّت على من يتولى الإدارة التنفيذية التي تدير منتجاتها، وفي حالتنا فإن ديتر زيتشه هو رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في آن واحد، لكنه سيتقاعد قريباً ويتولى موقعه أولا كالينيوس رئيس التطوير حالياً.