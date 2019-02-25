كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فولفو تزيح الستار عن XC90 2020 بنظام مبتكر لتوفير الوقود والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت شركة فولفو النقاب عن XC90 2020 بمحرك جديد يخفض من استهلاك الوقود من خلال نظام حديث بطاقة المكابح الحركية.

تأتي الواجهة الأمامية بتصميم شبك أمامي مختلف، دون تغييرات أخرى تذكر. أما الداخلية حصلت على تغييرات، تبدأ مع توفير عدد مختلف من المقاعد حسب الفئة، فتأتي فئة Excellence مع 4 مقاعد، في حين توجد فئة قياسية ذات 7 مقاعد وأخرى 6 مقاعد.

كما تقدم فولفو XC90 2020 أنظمة مساعدة بالتوجيه لكل من نظام الأمان داخل المدينة ومراقب النقطة العمياء، كما يظل نظام Autobrake للكبح الذاتي هو الوحيد القادر على تمييز الأجسام على الطريق.

أما أهم ما يميز فولفو XC90 2020 فهو نظام KERS، و هو نظام التوفير الجديد بمحرك فولفو المعتاد، ما ينتج عنه أنظمة محركات هجينة توفر كفاءة استهلاك وقود أعلى بما يصل إلى 15% مع خفض معدلات الانبعاثات، وذلك من خلال الدمج بين طاقة المكابح الحركية ومحرك T8 المزدوج الهجين.