ماهي الحالات التي لا تغطيها وثيقة التأمين الشامل للسيارات؟

الخليج ٣٦٥ نت – أوضحت مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما”، الـ6 حالات التي لا تغطي فيها وثيقة التأمين الشامل للسيارات الخسائر والأضرار التي تسبب فيها سائق السيارة المؤمنة، وهم كالتالي: مخالفة أغراض الاستخدام المتفق عليها: مثل تجاوز عدد ركاب السعة المصرح بها للسيارة أو زيادة الحمولة أو الإفراط في إجهاد السيارة أو استعمال السيارة لأغراض غير تلك الواردة في الوثيقة. قيمة الأضرار ضمن حدود مبلغ التحمل: تلتزم شركة التأمين بتحمل التعويض عن الأضرار والخسائر المغطاة، وذلك بعد خصم مبلغ التحمل الذي يتحمله المؤمن له في حال تعرضه لحادث أثناء فترة صلاحية الوثيقة، وتختلف قيمة مبلغ التحمل طبقاً لوثيقة التأمين ومدى رغبته في تحمل جزء من المخاطر. قيادة السيارة على الطرق غير الممهدة. المشاركة في السباقات: لا تلزم شركة التأمين بتعويض المؤمن له عن الأضرار الناتجة عن استعمال السيارة المؤمنة في أي نوع من أنواع السباقات أو في تجربة اختبار القدرة أو السرعة أو التفحيط، أو في تحديد سرعة الانطلاق. تجاوز إشارة المرور أو السير على عكس الطريق: لا تشمل الوثيقة الأضرار والخسائر الناتجة عن تعرض السيارة لحادث بسبب ارتكاب السائق لمخالفة مرورية كتجاوز الإشارة الحمراء أو السير بعكس اتجاه السير. النطاق الجغرافي: لاتغطي وثيقة التأمين المناطق المحظورة على العامة، مثل: المطارات، الموانئ البحرية، أو في حال تعرض السيارة لحادث أثناء استخدامها خارج حدود المنطقة الجغرافية المشمولة بالتغطية وفقاً لما هو محدد في الوثيقة.

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