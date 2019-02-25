تعرّف على حقيقة وجود كاميرات في شاشات الترفيه بمقاعد ركاب الطائرات

الخليج ٣٦٥ نت – لاحظ مسافر على متن إحدى طائرات الخطوط الجوية السنغافورية وجود كاميرات داخلية بشاشات الترفيه، ولاحظ آخر على متن طائرة أخرى تابعة لشركة “أمريكان إيرلاينز” كاميرات أيضاً بنفس الشاشات، لذا أثار ذلك تساؤلات حول إذا ما كانت تلك الكاميرات مخصصة لمراقبة الركاب.
وقد علّقت شركة “أمريكان إيرلاينز”، بأن الكاميرات ما هي إلا معدات أساسية تتواجد في أنظمة الترفيه في العديد من شركات الطيران، وأضافت أن صانعي هذه الأنظمة زودوها بالكاميرات تحسباً لاحتياجاتها المستقبلية لأغراض مثل “المؤتمرات عبر الفيديو”، وأضافت أنه على الرغم من أن بعض من هذه الكاميرات موجودة في بعض الشركات الأمريكية، إلا أنه لم يتم تشغيلها أبداً ولا تخطط الشركة لذلك.
كما أوضحت شركة الطيران السنغافورية أن بعض نظم الترفيه الحديثة لديها يوجد بها كاميرات تُقدمها شركات التصنيع كجزء من التطورات المستقبلية، وأشارت إلى أن هذه الكاميرات غير مفعلة بالمرة في طائراتها، وليس لديها خطط لتشغيل أو تطوير أي تجهيزات تستخدم كاميرا.
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