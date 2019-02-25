الانتهاء من تركيب 79 ألف فانوس إضاءة “LED” بشوارع وأنفاق الرياض

الخليج ٣٦٥ نت – قامت أمانة منطقة الرياض بتركيب نحو 79 ألف فانوس إضاءة من نوع “LED” الموفر للطاقة والصديق للبيئة، بأعمدة الإنارة في الطرق وعلى الجسور وداخل الأنفاق بالشوارع الرئيسية والفرعية في الرياض، وكان ذلك بالتعاون مع الشركة الوطنية لكفاءة الطاقة.
وتسهم فوانيس الإضاءة التي تعمل بتقنية الـ”LED” في ترشيد الاستهلاك ما بين 40-60%، حيث يصل عمر الفانوس إلى أكثر من 50 ألف ساعة.
وتتميز هذه الفوانيس بأنها تُقدم رؤية جيدة خلال التقلبات الجوية التي تحد من الرؤية الأفقية، بالإضافة إلى توفير رؤية مريحة للعين خلال الظروف الطبيعية.
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