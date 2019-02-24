ننشر تفاصيل خدمة "Tread in" لاستبدال "شيفورليه" و"أوبل" المستعملة من "المنصور"

كتب: باسل الحلواني
كشفت مجموعة المنصور للسيارات، وكيل علامات أوبل وشيفورليه في مصر، عن تدشين خدمة جديدة لاستبدال سيارات أوبل وشيفورليه المستعملة، من خلالبرنامج "Tread in".
وأكدت "المنصور"، أن ملاك العلامتين التجاريتين يمكنهم استبدال سياراتهم القديمة، بأخرى جديدة، بشرط ألا
وقالت المجموعة، خلال بيان صحفي، إن السيارات المستعملة الخاصة بالعملاء سوف يتم تقييمها بأسعار عادلة، على أن يتم احتساب هذه القيمة من ثمن السيارة الجديدة.
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