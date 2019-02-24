كتب: باسل الحلواني
كشفت عملاق صناعة السيارات "سانج يونج"، عن تفاصيل جديدة تتعلق بالجيل الجديد من أيقونتها الرياضية متعددة الاستخدامات "كوراند".
وأعلنت الشركة الكورية عن بدء سلسلة الاختبارات الخاصة بسيارتها الـ"SUV" الشهيرة، والتي تحمل تصميما خارجيا يُعد مزيجا بينإحدى موديلات مشروع "E-SIV"، والنسخة السابقة من "كوراند"، الأمر الذي أضفى عليها شكلا رياضيا جذابا.
وبحسب "سانج يونج"، فإن الشركة تدرس طرح "كوراند"، بنوعين من المحركات، أحدهما بنزين، والآخر ديزل
وأما عن المقصورة الداخلية للسيارة، فتم تزويدها بآخر ما أستجد من الأنظمة التقنية الحديثة التي تمنح قائد المركبة القدرة على التحكم في جميع وظائف السيارة بمنتهى السهولة، وفي مقدمتها الشاشة اللمسية قياس 10.25 بوصة، والتي تسمح بمشاهدة الصور من أنظمة الملاحة وكاميرات المراقبة التي تغطي جميع أبعاد "كوراند".
كانت هذه تفاصيل خبر "سانج يونج" الكورية تبدأ في اختبار أيقونتها الرياضية "كوراند" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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