"مصنعي السيارات": محدودية المبيعات عقبة أمام تعدد الوكلاء

كتب: باسل الحلواني

قال خالد سعد، أمين عام رابطة مصنعي السيارات، إنه الرابطة لاتعارض الدعوات التي تطالب بتعدد الوكلاء للعلامة التجارية الواحدة، كما هو النظام المعمول به في دول الخليج، لكن تظل محدودية المبيعات في

سوق السيارات المصري، عقبة أمام إمكانية تطبيق هذا المطلب.

وأوضح "سعد"، أن مبيعات السوق المحلي في 2018 لم تتخطَ الـ200 ألف جنيه، رغم ارتفاعها عن 2017،

وهو مايعني أن الأمر لايحتاج إلى المزيد من التوسعات خلال الفترة الحالية.

وكان حملات مقاطعة شراء السيارات، التي انطلقت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، منذ مطلع العام الجاري، قد طالبت بضرورة وجود أكثر من وكيل للعلامة التجارية الواحدة، بهدف كسر احتكار الوكلاء للسيارات وتقليل أسعار السيارات.