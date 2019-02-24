داتسن 280Z موديل 1976 تعود للحياة بحالتها الأصلية

الخليج ٣٦٥ نت – خلال العام الماضي، تمكنت شركة Vilner لتعديلات السيارات من العثور على داتسن 280Z موديل 1976 في المانيا، حيث تم شحنها لاحقاً إلى مقر الشركة الرئيسي في بلغاريا لأجل استعادتها لحالتها الأصلية.

بدأت الشركة العمل عبر تفكيك السيارة الرياضية اليابانية الكلاسيكية بالكامل، ليتم اصلاح أو استعادة أو استبدال كافة الأجزاء، ولكن مع زيادة جاذبية 280Z بلمسة خاصة.

بداية من الخارجية، تم التخلي عن المصدات لمظهر أكثر نظافة وترتيباً، مع طلاء السيارة بلون الكوبالت الأزرق الغير لامع، في حين تمت إضافة مصابيح LED بالأمام والخلف والجانبين لشارات الانعطافات، بجانب تركيب عجلات ذات لون نحاسي زهري، وفي الوقت ذاته، تم خفض الارتفاع عن الأرض بقدر 20 ملم مع إضافة ممتصات صدمات Eibach وأنبوب عادم من الستانلس ستيل.

نظراً لكون Vilner متخصصة في تعديلات المقصورة، فقد تم كسو المقصورة بالجلد البني الكلاسيكي مع عدة لمسات زرقاء ساطعة، بجانب أحزمة أمان ودواسات أرضية بنية وزرقاء، بينما كان السقف أزرق بالكامل ليزيد من المظهر الكلاسيكي.

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تأتي كوبيه داتسن 280Z بوزن قدره 1,304 كجم، حيث تحمل محركها الأصلي من نوع 6 سلندر 2.8 لتر ذو قوة 168 حصان و221 نيوتن.متر للعزم، مع ناقل اوتوماتيكي 3 سرعات.

هذا وتقوم شركة Vilner بطرح السيارة للبيع مقابل 85,088$ (319,080 ريال)، وهو ما تم التعليق بأنه سعر مناسب نظراً لكم العمل الذي تطلبه إنهاء المشروع.