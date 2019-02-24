هوندا تستدعي بيك اب ريدج لاين لاحتمال اشتعالها أثناء التنظيف

الخليج ٣٦٥ نت – أعلنت هوندا مؤخراً عن قيامها باستدعاء بيك اب ريدج لاين لموديلات 2017 إلى 2019، وذلك لوجود مشكلة في مضخة الوقود الخاصة بها، مما قد يؤدي لحدوث حرائق أحياناً.

حسب تصريح الصانعة اليابانية، من المحتمل أن تتشقق مضخة الوقود عندما تتعرض للمواد المنظفة، وهو ما يتضمن صابون تنظيف السيارات وأي مواد حمضية أخرى، ما قد ينتج عنه اشتعالها.

قالت الإدارة الوطنية الأمريكية للسلامة على الطرقات السريعة بشكل محدد أن الماء والصابون من الممكن أن يتجمع في صندوق السيارة أثناء غسلها، حيث تتسرب هذه المياه لاحقاً نحو خزان ومضخة الوقود.

يؤثر الاستدعاء على 106,682 هوندا ريدج لاين في الولايات المتحدة، حيث ستصلح الشركة المشكلة عبر استبدال مضخة الوقود وتركيب غطاء لها إن كان هناك حاجة لذلك، في حين يتوقع أن يبدأ الاستدعاء في 7 مارس، حيث يقوم الملاك بالاتصال بالشركة لأجل التأكد إن كانوا من بين المتضررين.

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هذا ويذكر أن هوندا ريدج لاين 2019 تأتي بسعر يبدأ من 30,000$ (112,500 ريال)، حيث تحمل محرك i-VTEC V6 سعة 3.5 لتر متصل بناقل أوتوماتيكي 6 سرعات بقوة 280 حصان و355 نيوتن.متر مع دفع أمامي أو رباعي.