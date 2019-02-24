“بالصور” تعرف على منشأ وأماكن صناعة سيارات كيا

الخليج ٣٦٥ نت – على الرغم من اكتساب علامة كيا شعبية عالمية وعربية، إلا أن الكثير من الأشخاص قد لا يدركون ما هو أصل ومنشأ العلامة أو السبب خلف وجود علاقة وطيدة بينها وبين هيونداي، بجانب قلة المعلومات خلف أماكن صناعة سياراتها، ولهذا، سنقوم اليوم بتسليط الضوء على قصة تأسيسها، بجانب عرض قائمة ببعض أبرز موديلاتها وأماكن تصنيعها.

ما هو منشأ كيا؟

تم تأسيس الشركة في عاصمة كوريا الجنوبية، سول، عام 1944، حيث كانت تدعى حينها كيونجسونج للصناعات الدقيقة “Kyungsung Precision Industry” قبل أن يتم تغيير اسمها إلى صناعات كيا “Kia Industries” في 1956.

لا يزال مقر الشركة الرئيسي اليوم يقع بمدينة سول، وقد أنتجت سابقاً سيارات لشركات أخرى بعد الحصول على ترخيص منها، حيث تضمن ذلك كل من فورد، مازدا، فيات وبيجو، ما ساعدها على تحقيق درجة معقولة من النجاح المحلي والدولي قبل أن تعلن إفلاسها في نهاية التسعينات أثناء الأزمة المالية الآسيوية.

قامت صانعة السيارات الكورية المنافسة، هيونداي، بالاستحواذ على كيا في 1998 عبر شراء 51% من أسهمها، حيث تبقى هيونداي حالياً هي أكبر حامل أسهم في كيا.

ورغم انخفاض نصيب أسهم هيونداي فيها إلى الثلث فقط، لكن نشأت بين الشركتين حالياً علاقة تعاون غريبة تمتلك كيا عبرها أيضاً عدد قليل من الأسهم في العديد من الشركات التابعة لهيونداي، حيث تتشارك كلا العلامتين العديد من المنصات والمحركات بين مختلف سياراتهم.

أين تتم صناعة سيارات كيا؟

مصنع سوهاري – غوانغ ميونغ، كوريا الجنوبية

كيا K900 – كيا ستنجر – كيا سيدونا

مصنع هواسونغ – ووجيونغ ميون، كوريا الجنوبية

كيا كادينزا – كيا نيرو

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مصنع غوانغجو – غوانغجو، كوريا الجنوبية

كيا سول – كيا سبورتاج

مصنع مونتيري – مونتيري، المكسيك

كيا سيراتو – كيا ريو

منشأة تصنيع كيا موتورز – مدينة ويست بوينت بولاية جورجيا الأمريكية

كيا سورينتو – كيا اوبتيما

مصنع اولسان (هيونداي) – اولسان، كوريا الجنوبية

كيا تيلورايد

