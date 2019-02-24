كيا سيراتو ٢٠١٩ تتوج السيارة الأفضل بواسطة موتور ويك

الخليج ٣٦٥ نت – يسر شركة كيا للسيارات أن تعلن عن فوز سيارة فورتي 2019/سيراتو بجائزة (اختيار سائقي موتورويك 2019 لأفضل سيارة صغيرة).

يقول جون ديفيس، مبدع ومستضيف فعالية موتور ويك مجلة عرض السيارات ذات المدة الأطول على التلفزيون: “بإطلاق سيارة فورتي/سيراتو 2019، تتخـذ شركة كيا نهجا متميزا في مجال السيارات الصغيرة، وفي نفس الوقت تقدم مميزات اضافية تشـمل المساحة والمزيد من التكنولوجيا وديناميكية التصميم “.

ويواصل جون ديفيس قائلا: “النتيجة النهائية هي سيارة رائعة المظهر وبأسعار مناسبة جـدا، كما نعتقد إنها أكثر المحركات اليومية متعة من حيث الحجم”.

يجــري محررو موتور ويك أكثر من 150 استعراضًا سنويًا للسيارات والشاحنات، وإجراء تقييم للسيارات بناءً على مجموعة من العوامل تشمل: السعر، والخصائص والمميزات، والأداء، والتجهيزات، والاقتصاد في استهلاك الوقود، والموثوقية والكفاءة، وقيمة إعادة البيع. وتقوم جائزة (اختيار السائقين) على هذه التقييمات الشاملة.

ويقول أورث هيدريك المدير التنفيذي لتخطيط السيارات وخدمات الاتصال عن بعد (التليماتية) بشركة كيا: ” كانت فورتي/سيراتو 2019 جديــدة بالكامل. قمنا ببنائها لنكون الأفضل في هذه الفئة، لذلك عندما تفوز فورتي/سيراتو 2019 الجديــدة بالتقييم الأعلى والتصنيف الافضل من فريق خبراء السيارات المحترمين مثل موتــــــورويك، إنما تثبت حقيقة الجهود التي يبذلها فريق كيا ”

يتم عرض الفائزين بجوائز مسابقة اختيار السائقين في موقع موتورويــك بالانترنت: Motorweek.org، كما سيظهرون في الحلقة الخاصة رقم 3823 من موتورويـــك التي تم بثها في محطات التلفزيون العامة ابتداءً من 9 فبراير، وعلى شبكة موتور ترينـد التابعة للكيبل ابتداءً من 19 فبراير.