“بالصور” تعرف على مجموعة سيارات اللاعب كريم بنزيما التي قيمتها 15 مليون ريال

الخليج ٣٦٥ نت – يعرف اللاعب الفرنسي من أصول جزائرية، كريم بنزيما، بكونه واحد من أشهر نجوم نادي ريال مدريد الإسباني والمنتخب الفرنسي، حيث يلعب دوماً في مركز الهجوم، بعد أن حصل سابقاً على جائزة أفضل لاعب فرنسي من بين إنجازاته المتعددة الأخرى في حياته المهنية، فدعونا نتعرف اليوم على مجموعة سياراته باهظة الثمن.

بينما تضم مجموعة بنزيما العديد من السيارات المميزة، إلا أن بعضها يتميز أكثر بكونه نسخ نادرة، حيث يبدأ ذلك مع إصدار مرسيدس المحدود من SLR باسم نسخة Stirling Moss الخاصة، وهي قادرة على التسارع من 0 إلى 100كم/س خلال 3.5 ثانية فقط، في حين يبلغ سعرها 750,000 جنيه استرليني (3.67 مليون ريال).

ننتقل بعد ذلك إلى فيراري 458 سبايدر التي يفضل بنزيما قيادتها كثيراً في مختلف أنحاء شوارع مدريد، حيث تبلغ قيمتها 200,000 جنيه استرليني (979,000 ريال).

ونظراً لقيام اودي برعاية نادي ريال مدريد، يمكن لأي من اللاعبين الحصول على أي سيارة تقوم الشركة بإنتاجها، حيث اختار بنزيما سابقاً RS6 افانت C7 البالغ قيمتها 90,000 جنيه استرليني (440,600 ريال)، إضافة إلى Q5 صغيرة لا يتعدى سعرها 40,000 جنيه استرليني (195,850 ريال).

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وبعيداً عن الأداء الرياضي وسيارات السوبركار، يفضل بنزيما كل حين وآخر التوجه إلى رولزرويس البريطانية وتاج فخامة عالم السيارات لأجل قيادة طراز رايث الخاص به، والبالغ قيمته 250,000 جنيه استرليني (1.22 مليون ريال).

في حين تكون لامبورجيني جالاردو ذات قيمة 150,000 جنيه استرليني (734,000 ريال) من بين سيارات بنزيما المفضلة للتجول داخل المدينة أيضاً، خاصة مع سرعة قصوى قادرة على بلوغ 325 كم/س.

ولأجل الطرق الوعرة والتنزه في الغابات، اختار بنزيما مرسيدس AMG G63 رباعية الدفع الفخمة ذات قيمة 140,000 جنيه استرليني (685,000 ريال).

هذا وأخيراً، تكتمل مجموعة كريم بنزيما من السيارات السريعة والفاخرة مع واحدة من نسخ بوجاتي فيرون الـ450، حيث أنها تعد واحدة من أسرع السيارات في العالم بفضل قدرتها على الوصول لسرعة 431 كم/س، في حين تبلغ قيمتها 1.5 مليون جنيه استرليني (7.43 مليون ريال).