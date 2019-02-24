كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بالفيديو.. ستروين تعتزم إطلاق سيارتها "Ami One" الكهربائية في جينيف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعتزم شركة "ستروين" لصناعة السيارات، تقديم السيارة الكهربائية "Ami One" المخصصة للتنقل داخل المدن، في معرض جنيف للسيارات 2019.

وبحسب موقع روسيا اليوم، صممت السيارة بشكل فريد وغريب، وهيكل صغير مستطيل الشكل بطول مترين ونصف وعرض متر ونصف تقريبا.

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كما زودت السيارة بأبواب تفتح للخلف، وسقف متحرك ومقصورة تتسع لشخصين، مزودة بعجلة قيادة رياضية وشاشتين إلكترونيتين ومكان مخصص للهاتف الذكي الذي يمكن أن يحل محل شاشة إضافية.

وبحسب الشركة الفرنسية، يمكن فتح هذه السيارة وإغلاقها وتشغيل محركاتها عبر تطبيق خاص علي الهواتف الذكية.

ومن خلال التطبيق نفسه، يمكن للسائق أيضا الاطلاع على الحالة الفنية للسيارة ومقدار شحن بطارياتها التي صممت لتجعلها تقطع مسافة 100 كلم بالشحنة الواحدة، وبسرعة تصل إلى 45 كلم/ساعة.