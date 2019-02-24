كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أبل تحصل على براءة اختراع لفتح باب السيارة ببصمة الوجه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سجلت شركة أبل براءة اختراع جديدة لفتح باب السيارة من خلال التعرف على الوجه، فقد حصلت أبل على حقوق نظام يتيح لسيارتك التعرف عليك عند ما تقترب منها.

ومن هنا تفتح السيارات أقفال أبوابها عندما يقترب منها مستخدم مسجَّل، وقد تضبط الوضعيات المفضلة أيضا لكل مستخدم من ناحية المرايا ومقعد السائق.

لم تصل هذه التقنية إلى السيارات الذكية بعد، وعلى الرغم من أن براءة الاختراع نشرت مبكرا من هذا الأسبوع، إلا أن الشركة حصلت عليها في أوائل عام 2017، وذلك وفقًا لموقع إنجادجيت.