كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر Tesla 3 الكهربائية تحقق أعلى مبيعات في 2018 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت شركة JATO Dynamics في تقرير لها، أن سيارة تسلا من الطراز "Tesla 3" حققت أفضل مبيعات في العالم عام 2018 في إطار مبيعات السيارات الكهربائية.

ووفقا لموقع theverge التقني، فكشف التقرير أن تسلا باعت نحو 138 ألف سيارة من الفئة الثالثة، متفوقه بذلك على منافسيها مثل BAIC الصينية (92 ألف سيارة) وشركة نيسان ليف (85 ألف سيارة)، ففي المجمل باعت تسلا أكثر من أي شركة أخرى لصناعة السيارات في عام 2018 وفقاً للتقرير.

وجاء التقرير في نفس الوقت الذي تبدأ فيه تسلا تسليم الموديل 3 في الصين، أكبر سوق فى العالم للسيارات الكهربائية، كما بدأت تسلا مؤخراً في تسليم طراز 3s في أوروبا للمرة الأولى على الإطلاق، ومن المفترض أن تساعد إضافة هذه الأسواق الجديدة إلى الطراز الثالث في زيادة مبيعات السيارة من تسلا بأكثر من 100.000 سيارة في عام 2019، وفقًا لتقديرات حديثة من الشركة.