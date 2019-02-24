"فورد" الأمريكية تكشف عن الجيل الجديد من "فوكاس ST"

كتب: باسل الحلواني

كشفت شركة صناعة السيارات الأمريكية "فورد"، عن نسخة رياضية جديدة كلياً من أيقونتها الشهيرة "فوكاس"، والتي تحمل اسم st.

ويتوافر الجيل الجديد من "فوكاس st" بتصميمين،

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الأول هاتشباك، والثاني ستيشن، أما من حيث المحركات، فتتوافر السيارة بمحركين، أحدهما بنزين يدفع السيارة من 0 إلى 100 كم/سفي أقل من 6 ثوان ، والآخر ديزل.

وتظهر على هيكل السيارة الخارجي الملامح الرياضية، وكذلك الأمر في المقصورة التي نالت مقاعد أمامية من نوع ريكارو، وعجلة قيادة مُطعمة بالألومنيوم، إلى جانب الكثير من اللمسات الرياضية الأخرى.