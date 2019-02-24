كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سوبارو تطلق أول صورة تشويقية لسيارتها "Viziv Adrenaline" القادمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

من أجل الاستعداد للمشاركة بقوة بمعرض جنيف 2019 القادم للسيارات، أطلقت سوبارو أول صورة تشويقية لنموذج سيارة جديدة من فئة سيارات SUV المدمجة، والذي ستقدمه بالمعرض الأوروبي خلال الأسبوع الأول من مارس القادم.

ويحمل هذا النموذج اسم Viziv Adrenaline، وأظهرت الصورة أنه من فئة سيارات كروس أوفر الصغيرة، لكن لم تطلق الشركة حتى الأن أي معلومات رسمية عنه، وذلك كنوع من التشويق لمحبي سياراتها بمتابعة أخبار هذا النموذج عند الكشف عنه بالكامل بمعرض جنيف.