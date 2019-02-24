كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسميا.. شيفرولية تعلن وقف إنتاج سيارتها "Volt" الكهربائية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت شركة شيفرولية الأمريكية لصناعة وتطوير السيارات، وقف عمليات إنتاج السيارة "Volt" الهايبرد بداية من شهر مارس المقبل، وذلك بعد سنوات من نجاحها في الأسواق الأمريكية وبعض الدول الأوروبية.

وبحسب موقع "Insideevs" المتخصص في أخبار السيارات، يعود السبب الرئيس وراء وقف عمليات الإنتاج إلى الإغلاق الكلي لأعمال مصنع الشركة في ديترويت الأمريكية الذي تتم بداخله عمليات إنتاج السيارة "فولت".

يأتي ذلك في الوقت الذي أشارت تقارير إلى أن مصنع ديترويت سيبقى مفتوحًا حتى يناير عام 2020، وذلك لإنتاج سيارات مثل شيفروليه إمبالا وكاديلاك CT6، فيم سيتم إيقاف خطوط إنتاج بويك لاكروس إلى جانب فولت.

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وتمتلك النسخة الأحدث من "Volt" نظام شحن متطور للبطارية يمكنها من شحنها بالكامل في فترة زمنية تصل إلى ساعتين ونصف، وتستطيع السيارة أن تسير لمسافة 675 كم عند تشغيل نظام الدفع المزدوج "البنزين والكهرباء".

وعند استخدام المحرك الكهربائي فقط تستطيع السيارة أن تسير لمسافة 85 كم قبل الحاجة لإعادة الشحن، وعملت الشركة الأمريكية خلال السنة الماضية على جعل بطارية السيارة قادرة على إعادة شحن نفسها من خلال امتصاص طاقة المكابح بالإطارات.

وتمتلك "Volt" محرك احتراق داخلي 4 سلندر 1500 سي سي بقوة 101 حصان، وخزان وقود بسعة 35 لتر، يدعمه محرك كهربائي مع بطارية ليثيوم تولد قدرة مقدارها 19 كيلو واط.

وتتوفر شيفرولية "Volt" موديل 2019 في الأسواق العالمية بأسعار تبدأ من 35.000 دولار (615 ألف جنيه) وتصل إلى 40.000 دولار (700 ألف جنيه مصري) تقريبًا.